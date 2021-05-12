"حماة الوطن" يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة عيد الفطر

هنأ حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف الحزب في بيان له: “ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين”.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن اليوم الأربعاء، 11 مايو لعام 2021، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن غدا الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.





وجاء نص بيان الافتاء كالآتى: “استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1442 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 11 مايو لعام 2021 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. وتحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1442 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا”.