مران الزمالك.. أبو جبل يشارك في التدريبات الجماعية

شارك محمد أبو جبل حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وانضم أبو جبل لمران الحراس بشكل طبيعي تحت قيادة أوليفيرا، ثم شارك في التقسيمة الجماعية بصورة طبيعية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.

