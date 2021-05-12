مانعة للمعاصي.. شوقي علام: العبادات تثمر في تعديل السلوك البشري ..فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن ثمرة الصيام هي وجود التقوى عند الإنسان.

وأضاف “علام”، أثناء لقاء ببرنامج “كُتب عليكم الصيام” المذاع على قناة “صدى البلد” مع الإعلامي حمدي رزق، أن العبادات ينبغي أن تثمر في تعديل السلوك البشري في مناحي الحياة؛ كما أنها ينبغي أن تكون مانعة لكل المعاصي.

وأشار المفتي، إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه لم ترد صيغة مخصوصة للتكبير في العيد بالسنة المطهرة.