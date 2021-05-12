مران الزمالك.. تدريبات بدنية تحت قيادة "فرناندو"

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية بإشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الأربعاء.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية بالكرة وبدون الكرة.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للقاء إنبي القادم.

ويلتقي الزمالك نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.

