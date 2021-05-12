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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حققت حلمها في زيارة مصر ..ماذا قال نجل الأمريكية جلوريا لـ وزير السياحة

صدى البلد

 أعرب ابن السيدة الأمريكية جلوريا والكر عبر صفحتة على موقع التواصل الإجتماعي الانستجرام الخاص به، عن امتنانه وشكره للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لما قام به لتحقيق حلم والدته بزيارة مصر واستقبالها بمنطقة أهرامات الجيزة.


وكانت السيدة الأمريكية والكر وعائلتها فى زيارة لمدينة شرم الشيخ أمس ، وقد كان في استقبالها إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، وقام بتقديم بعض الهدايا التذكارية لها ولعائلتها.

يذكر أن حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار و تنسيقية شباب الأحزاب على لقاء السيدة الأمريكية جلوريا والكر في أول أيام تحقيق حلمها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبلها الوزير بساحة تمثال أبو الهول والتي تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائي.

ومن أمام تمثال أبو الهول، تبادل وزير السياحة والآثار والسيدة جلوريا أولكر أطراف الحديث، حيث رحب الدكتور خالد العناني بها، وشكرها على حبها وشغفها بمصر وبحضارتها العريقة، معرباً لها عن ثقته بأن زيارتها إلى مصر ستمنحها طاقة إيجابية تساعدها على الشفاء العاجل.

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الأمريكية جلوريا والكر الإنستجرام خالد العنانى وزير السياحة والاثار

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