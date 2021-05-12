شوقي علام: الصدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى ..فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته تكون مدونة ومسطرة ولن يهرب منها أبدًا أمام الله.

وأضاف “علام”، أثناء لقائه ببرنامج “كتب عليكم الصيام” المذاع على فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي حمدي رزق، أن الصدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى.

وتابع مفتي الديار المصرية، أنه نرجو ونطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده، مؤكدا أنه علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أنه عندما تبقى الصفات الخلقية وركائز الإيمان إلى ما بعد رمضان تتحقق بالتقوى وهو المقصود من الصيام.