مفتي الجمهورية يوجه نصيحة لمن يقدم الخير ..فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الإنسان ينبغي عليه أن يضع الخير في موضعه.

وأضاف مفتي الجمهورية أثناء حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على قناة "صدى البلد"، “عبادة الصوم تنعكس على المواطنين بسلام نفسي يترتب عليه أريحية في النفوس تؤدي في النهاية لسلام مجتمعي”.

وتابع: “الغضب أمر شعوري لكن تمالك النفس لها مزايا كبيرة وعلينا أن نتدرب على تمالك أنفسنا لحظة الغضب”، مؤكدا “السلام النفسي ثمرة حقيقية تنتج عن الصيام”.

وأوضح “الصائم يجب أن يملك نفسه عند الغضب، وهذه هي القوة في كل الأحوال”، مردفا "من جبر خاطر الناس في الدنيا جبر الله خاطره في الآخرة".