عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري لأعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

قصف على غزة
قصف على غزة

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لأعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري وقف فوري لأعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

التصعيد يتفاقم.. قصف إسرائيلي يستهدف برجا سكنيا تجاريا في غزة

بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يفشل في الوقوف ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

 

وأضاف بوريل في بيان أدان فيه أعمال العنف من قبل الجانبين، "يجب فعل كل شيء لمنع صراع أوسع نطاقا، والذي سيؤثر أولا وقبل كل شيء على المدنيين من كلا الجانبين".

 

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 شهيدا، بينهم 14 طفلا، و5 نساء، و335 مصابا بعضهم بحالة الخطر.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة، وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

 

كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

 

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن سقوط شهداء، وجرحى، ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

إسرائيل الاتحاد الأوروبي أعمال العنف فلسطين غزة قطاع غزة

موضوعات متعلقة

القومى للمرأة يشارك بـ ندوة العنف في المجتمع بجامعة الزقازيق

مقتل قيادي عسكري بارز في البوليساريو بنيران الجيش المغربي

ترشيحاتنا

علماء يكشفون الطريقة الأمثل للقضاء على وباء كورونا

حققت حلمها في زيارة مصر ..ماذا قال نجل الأمريكية جلوريا لـ وزير السياحة

قيادي من حماس: مستعدون للتهدئة إذا استجابت تل أبيب

مفتي الجمهورية : على المسلم ألا يمل من الطاعة ولا يغتر بالعبادة

فيديو جراف.. ابقوا في منازلكم.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

أخبار التكنولوجيا.. 5 ميزات أساسية يفقدها حسابك على واتساب بعد 15 مايو.. ريلمي تطلق أحدث هواتفها Realme C20A

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

دعاء آخر يوم في رمضان.. أدعية وأذكار احرص عليها قبل المغرب بدقائق

"التنمية المحلية" تكشف عن إجراءات صارمة لتنفيذ قرارات الحكومة خلال عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

استشهاد قادة حماس بضربات إسرائيلية.. ونتنياهو يتوعد بقبضة حديدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ