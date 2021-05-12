الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري لأعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لأعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري وقف فوري لأعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف بوريل في بيان أدان فيه أعمال العنف من قبل الجانبين، "يجب فعل كل شيء لمنع صراع أوسع نطاقا، والذي سيؤثر أولا وقبل كل شيء على المدنيين من كلا الجانبين".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 شهيدا، بينهم 14 طفلا، و5 نساء، و335 مصابا بعضهم بحالة الخطر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة، وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن سقوط شهداء، وجرحى، ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.