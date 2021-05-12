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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

38 متهمًا.. ضبط 32 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية

صدى البلد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 32 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، بإجمالي عدد المتهمين فيها 38 متهمًا، وذلك في إطار جهود "العيون الساهرة" لضبط وملاحقة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة ولاسيما خلال فترة الأعياد والمناسبات.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، قد وجهت بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية.
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 32 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 38 متهمًا وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت أكثر من 16 كجم وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت نحو 2 كجم، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت كيلو و40 جراما وكمية من مخدر الأفيون وكمية من مخدر البانجو وكمية من مخدر الأيس و6000 قرص مخدر و700 قرص مؤثر وتنفيذ 39 حكما قضائيا.
كما تم ضبط مبلغ مالي – فرد روسي – 6 طلقات نارية – 41 هاتفا محمولا – 4 سيارات – 5 دراجات نارية – 6 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان ).
وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات لاسيما خلال الأعياد والمناسبات.

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