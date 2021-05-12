حسام موافي: مرض السكر فساد بالأوعية الدموية والأعصاب .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن مرض السكر لا يعني ارتفاع السكر في الدم، مؤكدا أنه يعني فساد الأوعية الدموية والأعصاب.

وأضاف موافي خلال لقاء له لبرنامج رب زدني علما أن من مضاعفات مرض السكر، أن يرتفع معدل السكر في الدم مشيرا إلى أن الأعراض من الممكن ان تظهر قبل المرض.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أنه يجب منع الزيارات والتجمعات خلال العيد مؤكدا أن الظروف الصحية التي يمر بها العالم وراء ذلك.

وقدم موافي نصيحة لمرضى السكر والكبد والضغط بأن يمتنعوا عن تناول “الكحك” مؤكدا أن السكر الموجود بالكعك يؤثر بشكل كبير على هؤلاء المرضى.