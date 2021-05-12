إعلان وفاة الملكة اليزابيث .. جدل وغضب في بريطانيا بسبب خطأ مذيع

بعد وفاة الأمير فيليب

كثيرا ما يقع الإعلاميون في أخطاء عدة علي الهواء مباشرة، لكن بعضها قد تكون بمثابة كوارث وليست اخطاء، وهو ما وقع فيه مذيع بريطاني بعد أن أعلن بالخطأ وفاة الملكة اليزابيث الثانية .

الاعلامي ألاستير كامبيل" مذيع برنامج (Good Morning Britain) أثناء تقديمه لحلقته علي الهواء مباشرة اليوم الأربعاء وأثناء إجرائه حوارا عبر الفيديو مع الممثل "فيني جونز"، أخطأ أثناء حديثه وقال وفاة الملكة اليزابيث، ما وضعه في موقف محرج علي الهواء.



وظهر المذيع البريطاني وهو يقول:"تحدثنا كثيرًا عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث" أثناء حديثه مع الممثل لكنه على الفور أدرك الخطأ وقام بقطع الحديث واعتذر .

وصحح المذيع البريطاني خطأه علي الفور قائلا :"أيمكنني أن أقول شيئًا، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ، وقصدت الأمير فيليب بالطبع".

وكانت الملكة إليزابيت الثانية قد بدأت أول مهمة رسمية لها منذ وفاة الأمير فيليب، أمس الثلاثاء، من خلال إلقاء خطاب بمناسبة الافتتاح الرسمي لمجلس اللوردات، وهو الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة.