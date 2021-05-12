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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسميا .. طرح جزء ثانٍ من مسلسل هجمة مرتدة في رمضان 2022

هجمة مرتدة
هجمة مرتدة

قرر رسميا  صناع مسلسل "هجمة مرتدة " ان يكون هناك جزء ثان من المسلسل وذلك بعد نجاح الجزء الأول .


وكتب في نهاية تتر الجزء الأول ؛ إلى اللقاء في" هجمة مرتدة 2" من  ملف المخابرات .


تبدأ أحداث الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة، بحديث بين رئيس المخابرات العامة (كمال ابو رية) والضابط رفعت (هشام سليم) ويخبره بان هناك 70 شخصية قادمة إلى مصر مشتبه فيهم بافتعال مخطط الفوضى الخلاقة في مصر، ولكن لا يمكن منعهم من الدخول او القبض عليهم، ويشير الى الوضع الحرج بسبب ازمة الثقة التي حدثت بين الشعب ومؤسسات الدولة، ويجب حلها، مع ضرورة مراقبة ريكاردو (سيف الشيخ نجيب) بشكل جيد. 


ويؤكد رئيس المخابرات ان انحياز الجيش المصري للشعب احبط مخطط الحرب الاهلية الذي كان مخطط له في مصر، بينما يتحدث جبران مع ايزاك، عن خطة المشير طنطاوي في معركة المزرعة الصينية خلال ثغرة الدفرسوار إبان حرب اكتوبر، وكان وقتها قائد كتيبة وأمر الجنود اتخاذ اماكن غير مكشوفه ووقف إطلاق النار واطفاء الانوار، وعندما دخلت القوات الإسرائيلية تحت مرمى القوات المصرية اطلق عليهم النار، وهنا وجه حديثه بخشيته من ان يكون يكرر تلك الخط خلال مظاهرات 25 يناير.

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أحمد عز يكشف تفاصيل هامة عن أشياء شاهدها قبل العمل بـ هجمة مرتدة

 

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 27.. اندلاع مظاهرات 25 يناير ومقتل شقيق أحمد عز


وينجح سيف العربي (احمد عز) في تبديل لابتوب ريكاردو، وتأخذه المخابرات العامة المصرية، لنسخ المعلومات منه، واختراقه، ثم يذهب ريكاردو ليلتقي بشاب، بينما يقوم سيف بمراقبته وينجح في التقاط صورة للشاب الذي كلفه ريكاردو بمهمة في مصر. 


وتعلم المخابرات العامة المصرية، إن صاحب الصورة شاب سيناوي يدعى مسعد سليمان ابو ليلة، ويعيش في القاهرة وبدأت الشبهات تثار حوله منذ عام 2010، فتقرر المخابرات مراقبته. 


وتتوصل المخابرات المصرية إلى معلومات حول الايميلات التي يرسلها ريكاردو من ايميله في مصر وهي عبارة عن رسائل مشفرة، وتطبيق متابعة حركات السفن في مصر، ويتبين إنه يتابع سفينة قادمة من اوروبا في اتجاهها للهند، وليس عليها اي شحنات، فتقرر المخابرات تتبع هذه السفينة. 


وتعلم المخابرات المصرية ان السفينة المرصودة تقوم بنقل مقاتلين إلى مصر بطريقة غير شرعية، فيأمر الضابط رفعت بعدم مرور السفينة تحت اي ظرف، في الوقت الذي يذهب فيه ريكاردو مع سيف إلى مركز الجبارتي، ويلتقي بدينا ابو زيد، ويعطي مايكل شارة بدء العملية السرية. 


ويقوم سيف، بدس مسجل صوت في حقيبة ريكاردو، ويعلم أن هناك جزء ثالث من العملية السرية، في الوقت الذي يجهز فيه المذيع محمود نصر (محمود البزاوي) إلى لقاء متلفز مهم له، وتختتم احداث الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة.

يشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

احمد عز المخابرات العامة مسلسل هجمة مرتدة هجمة مرتدة رمضان المقبل المخابرات العامة المصرية الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة

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