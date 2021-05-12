ياسمين عبد العزيز تشارك متابعيها كواليس الحلقة الأخيرة من "اللى مالوش كبير"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صور جديدة لها من كواليس مسلسل اللي مالوش كبير، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وعلقت ياسمين عبد العزيز قائله : “اخر حلقة الساعة ٩”.

و علم موقع صدى البلد ان النجمة ياسمين عبد العزيز تعافت تماما من فيروس كورونا، وذلك بعد إصابتها به خلال الايام الماضية.

وأجرت ياسمين مسحة طبية جديدة أمس؛ حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية.

وتشارك ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل اللي مالوش كبير والذي حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد