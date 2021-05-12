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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لقدسيتها| الهنود يلجأون لـ روث البقر لإنقاذهم من فيروس كورونا.. تفاصيل

صدى البلد

اجتاح فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" الهند بشكل شرس، حتى أصاب الملايين وأودى بحياة الآلاف في غضون أيام قليلة وتحولت الشوارع إلى محارق لجثامين المتوفين من الفيروس، هذا المشهد المأساوي دفع الناس إلى السير نحو براز البقر للحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

فسار الناس على درب الخرافات لاتقاء شر الفيروس المتفشي بدهان براز البقر على أجسادهم، ولكن تم حث الناس في الهند على عدم تلطيخ أجسادهم ببراز البقر للحماية من فيروس كورونا المستجد"كوفيد- 19"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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يعتبر الهندوس البقرة حيوانًا مقدسًا ، وقد ورد أن البعض في ولاية جوجورات الغربية يتدفقون على ملاجئ الأبقار لتغطية أجسادهم ببراز البقر والبول، حيث يعتقدون أنه سيساعد على تعزيز مناعتهم ويمنعهم من الإصابة بالفيروس، إذا كان لديهم بالفعل فيروس كورونا ، فإنهم يعتقدون أن هذه الممارسة ستساعدهم على التعافي.

كان الدكتور"جا أجلا" ، الرئيس الوطني للجمعية الطبية الهندية ، قال في بيان: "لا يوجد دليل علمي ملموس على أن روث البقر أو بوله يعمل على تعزيز المناعة ضد فيروس كورونا، فهو قائم كليًا على الإيمان".

كما أضاف "هناك أيضًا مخاطر صحية مرتبطة بتلطيخ هذه المنتجات أو استهلاكها ، ويمكن أن تنتقل الأمراض الأخرى من الحيوان إلى البشر في حين أن الأبقار لا تعتبر آلهة في الهندوسية ، إلا أنها تعتبر رمزًا مقدسًا للحياة والأرض يجب حمايتها وتبجيلها".

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فيما يقوم أولئك الذين يمارسون هذه الممارسة ممن يعانقون ويعبدون الأبقار بينما يجف الروث قبل غسله كلها بالحليب أو اللبن، ويستخدمون برازها لعدة قرون لتنظيف منازلهم لأنهم يعتقدون أن لها فوائد علاجية ومطهرة.

 

لكن الأطباء يقولون إنه لا يوجد دليل على الإطلاق على أن براز الحيوانات سيكون مفيدًا في مكافحة الفيروس القاتل.

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