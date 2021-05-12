نشرة الصحة والمرأة.. اسباب جلطة القلب الحادة وطرق الوقاية منها .. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا فى العيد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

تبحث الكثير من النساء عن ماسك تفتيح البشرة في ليلة العيد للحصول على اطلالة مشرقة فى هذه المناسبة الجميلة.

نقدم لكم خطوات عمل أكثر من ماسك تفتيح لتختاري مايناسبك منها ، وذلك نقلا عن موقع “ بولد سكاى”

خلال الفترة الماضية زاد انتشار فيروس كورونا بصورة واضحة ومن ثم وجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج من المنزل للاحتفال بـ العيد حتى لا يصاب أشخاص جدد بالفيروس.

أعلن الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عن مجموعة من النصائح التى تساعد فى الوقاية من فيروس كورونا في العيد.

تعد جلطة القلب من أشهر اسباب الوفاة في العالم ومن ثم وجب معرفة سبب حدوثها وطرق الوقاية من الاصابة بها.

أعلن الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن السبب الرئيس في حوالي 90٪ من حالات الوفاة المفاجئة يرجع إلى جلطة القلب الحادة.