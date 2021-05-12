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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة درون "ألتيوس" الروسية لضرب الأهداف المعادية وتوجيهها بالأقمار الصناعية|تفاصيل

طائرة درون
طائرة درون

أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء بأن طائرة درون "ألتيوس" الروسية الثقيلة قد تستطيع بعد تحديثها ضرب الأهداف المعادية وسيتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية.
 

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إنه قد أطلقت على نموذجه المطور النهائي تسمية "ألتيوس – إر أو"، مضيفا أن أول طائرة مسيرة من دون طيار من طراز "أليوس" قامت برحلة جوية أولى عام 2016. لكن اختبارها الجوي أظهر بعض سلبيات تصميمها فاتخذ قرار بتحديثها لتتماشى مع شروط طرحتها وزارة الدفاع الروسية.


وأضاف "إن مواصفات الدرون الجوية والتكتيكية والتقنية طرأت عليها تعديلات ملموسة حيث تغيرت أبعاده وانخفض وزنه عند الإقلاع مع زيادة وزن الحمولة المفيدة التي ينقلها، وسيكون بمقدور الدرون توجيه ضربات جوية إلى العدو، مع العلم أن نموذجه السابق كان تخصصه الاستطلاع فقط. كما أتيحت للدرون فرصة لتلقي معلومات من الأقمار الصناعية.


كما تم تزويد الدرون، بمحركيْن توربينييْن وصار بمقدوره البقاء في الجو 48 ساعة ونقل طن واحد من الأسلحة المختلفة. أما مدى عمله فبلغ 10 آلاف كيلومتر.


يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن درون "ألتيوس" المطور سيزود بالذكاء الاصطناعي ليستطيع التعاون مع مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.


وأضاف بوريسوف، أن الصيف الجاري سيشهد اختبار درون "ألتيوس" المزود بكل أسلحته، بما فيها الصواريخ المجنحة فائقة الدقة والقنابل الموجهة. ويتوقع ألا يخدم الدرون في تشكيلة القوات الجوفضائية فحسب بل وفي القوات البحرية الروسية أيضا.

روسيا اليوم ألتيوس الاقمار الصناعية نائب رئيس الوزراء الروسي

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