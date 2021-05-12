رسميا.. فولكس فاجن تدشن طراز تيجوان أول سبيس موديل 2022 الجديدة

أعلنت شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات الالمانية عن تدشينها طراز تيجوان أول سبيس موديل 2022 الجديد .

وحصلت تيجوان أول سبيس موديل 2022 الجديد ، على اصدارين اولهم ، ذات الخمسة مقاعد ، والذى يوفر صندوق أمتعة بحجم 760 لترًا، أما مع اصدار السبعة مقاعد فهي تتسع لمساحة 700 لتر، ويمكن طي المقاعد في الصف الثالث لتوفير مزيد من مساحة التخزين.

تحت غطاء المحرك يستقر محرك TSI رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر قادر على إنتاج 184 حصانًا و300 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل قوة المحرك إلى جميع العجلات عبر نظام 4Motion AWD الخاص بالعلامة التجارية.

وتعتمد السيارة على نوع صندوق التروس، يمكن للنظام أن يتولى التوجيه والفرملة والتسارع بسرعات تبدأ من 0 كم/ س (مع علبة تروس مزدوجة القابض) أو 30 كم/ س (علبة التروس اليدوية) حتى 210 كم/ س.

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة تيجوان أول سبيس موديل 2022 الجديد ، بشبكة أمامية ضيقة يقطعها أفقيًا شريط ضوئي يتوسطه شعار VW، وللمرة الأولى يمكن الآن طلب تيجوان أول سبيس بمصابيح أمامية IQ.Light LED. وتنطلق السيارة على عجلات معدنية مقاس 19 بوصة.

ويتميز التصميم الداخلى للسيارة بوجود مكيف الهواء الأوتوماتيكي القياسي ثلاثي المناطق عبر وحدة رقمية جديدة في الكونسول الوسطي، كما تحل لوحات اللمس وشرائح التمرير محل الأزرار والمقابض الدوارة. يمكن للسائق الآن أيضًا اختيار تلقي المعلومات عبر شاشة العرض كاملة الألوان على الزجاج الأمام، حيث يتم عرض المعلومات المتعلقة بالقيادة مثل السرعة والاتجاهات والتحذيرات في مجال رؤية السائق.

ويمكن للسائقين الرياضيين طلب السيارة في إصدار R-Lie مع عجلة قيادة رياضية جلدية متعددة الوظائف مع تشغيل باللمس وشعار R-Line، وحواف زخرفية باللون الرمادي الكربوني، وعجلات مقاس 19 أو 20 بوصة، كما يمكن طلب المقاعد الأمامية في إصدار ergoActive المزود بضبط دعم قطني كهربائي بأربعة اتجاهات ووظيفة التدليك.

والجدير بالذكر ان السيارة تيجوان أول سبيس ، بدأ إنتاج الإصدارها اطويل العجلات ذي المقاعد السبعة منها في عام 2017 ، تم بيع نحو 1.5 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم .