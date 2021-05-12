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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع زعماء وملوك الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه لهم بهذه المناسبة المباركة وأطيب تمنياته بأن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم بكل الخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام الرخاء و الاستقرار.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمين مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .. جاء فيها:-

"الأخوة والأخوات أبناء مصر في الخارج يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .. أسال الله العالي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار .. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".

وقد تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عيد الفطر عيد الفطر المبارك

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