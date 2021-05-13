أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 13-5-2021

نشر البنك المركزي تقريرا بأسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات الخميس 13 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث

وجاءت الأسعار كالتالي:

حيث سجل الدولار الأمريكى 15.6182 للشراء، و15.7451 للبيع.



وسجل اليورو 18.9933 للشراء، و19.1540 للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى 22.0795 للبيع،و 22.2652 للشراء .



الدولار الكندى سجل 12.9034 للشراء،و 13.0125 للبيع، وسجل الكرون الدانمركى 2.5545 للشراء، و 2.5756 للبيع .

كرون نرويجى 1.8953 للشراء، 1.9116 البيع .

كرون سويدى 1.8781 الشراء، 1.8941 البيع

فرنك سويسرى 17.3036 شراء، 17.4519 البيع .

100 ين يابانى 14.3669 الشراء، 14.4849 البيع .

ريـــال سعـــودي 4.1644 الشراء، 4.1985 البيع.

دينــار كويتى 51.9051 الشراء، 52.3442 البيع.

درهم اماراتى 4.2516 الشراء، 4.2870 البيع .

دولار استرالى 12.2556 الشراء، 12.3584 البيع .

دينــار البحــرين 41.4277 الشراء، 41.7698 البيع.

ريـــال عمـــانى 40.5669 الشراء، 41.0030 البيع.

ريـــال قطــــرى 4.2884 الشراء، 4.3256 البيع .

دينـار أردنـي 21.9975 الشراء، 22.2389 البيع .

يوان صينى 2.4312 2.4513 الشراء ، 2.4513 البيع.