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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 13-5-2021

صدى البلد

نشر البنك المركزي تقريرا بأسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات الخميس 13 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث

 

وجاءت الأسعار كالتالي:

حيث سجل الدولار الأمريكى 15.6182 للشراء، و15.7451 للبيع.


وسجل اليورو 18.9933 للشراء، و19.1540 للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى 22.0795 للبيع،و 22.2652 للشراء .


الدولار الكندى سجل  12.9034 للشراء،و 13.0125 للبيع، وسجل الكرون الدانمركى  2.5545 للشراء، و 2.5756 للبيع .

 

كرون نرويجى 1.8953 للشراء، 1.9116 البيع .

كرون سويدى 1.8781 الشراء، 1.8941 البيع
فرنك سويسرى 17.3036 شراء، 17.4519 البيع .
100 ين يابانى 14.3669 الشراء، 14.4849 البيع .
ريـــال سعـــودي 4.1644 الشراء، 4.1985 البيع.
دينــار كويتى 51.9051 الشراء، 52.3442 البيع.
درهم اماراتى 4.2516 الشراء، 4.2870 البيع .
دولار استرالى 12.2556 الشراء، 12.3584 البيع .
دينــار البحــرين 41.4277 الشراء، 41.7698 البيع.
ريـــال عمـــانى 40.5669 الشراء، 41.0030 البيع.
ريـــال قطــــرى 4.2884 الشراء، 4.3256 البيع .
دينـار أردنـي 21.9975 الشراء، 22.2389 البيع .
يوان صينى 2.4312 2.4513 الشراء ، 2.4513 البيع.

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