بعد أزمتها مع مي عمر.. أجرأ إطلالات نسرين أمين تكشف عن أنوثتها

تصدرت الفنانة نسرين أمين تريند مؤشر موقع جوجل بعد إثارتها الجدل من خلال تصريحاتها عن أزمتها مع الفنانة مي عمر فى حلقة تليفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة فى برنامج العرافة.

وتتميز الفنانة نسرين امين بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها خلال الفترة الماضية.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع الماكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من صور الفنانة نسرين أمين

قالت الفنانة نسرين أمين، إنها ليست راضية عن مشاركتها في مسلسل الأسطورة مع محمد رمضان، وكانت تتوقع أن يكون دورها مختلفا ومغايرا عن ما تم تقديمه لها.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، :"قالوا لي إني دوري مهم، وأساسي وسيكون أمام محمد رمضان، بعكس ما حدث".

وتابعت :"أزمتي مع محمد سامي الذي خلف وعده بالدور الذي قدمه لي في البداية، ولم أهاجم زوجته مي عمر، ولكن محمد سامي هو اللى قدم مي عمر علينا وجعلها تتصدر المشهد.. وهذا شيء مدبر.. مي عمر مكنتش معروفة وأنا أكتر نجومية منها".

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