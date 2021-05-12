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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة بينا تستعد لتوزيع هدايا العيد علي أبناء ٤٠ دار

صدى البلد

قامت مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مع فريق المتطوعين بالتواصل مع ٤٠ دار مستهدف زيارتهم  خلال ايام عيد الفطر المبارك بهدف قضاء العيد مع الأبناء وتوزيع هدايا عيد الفطر المبارك عليهم.

وقام فريق المتطوعين على مدار اليوم بتجهيز الهدايا واقتراح الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها للأبناء ومراجعة بيانات الدور وعدد الأبناء في كل دار  من خلال غرفة عمليات خاصة.

كما قامت مبادرة بينا أيضا بتنفيذ الورشة الفنية الثالثة لعدد ١١ ابنا من ابناء دار الاخلاص بالشرابية، وسوف يقوم الأبناء بتوزيع أعمالهم الفنية كهدايا على المصلين فى مسجد الجمعية التابع لها الدار بعد صلاة العيد.

وقام فريق المتطوعين أيضا بتنفيذ ورشة توعوية لشرح كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات من خلال الالعاب  وعمل فقرات تلوين ورسم على الوجه.

بينا وزارة التضامن الاجتماعي عيد الفطر المتطوعين

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