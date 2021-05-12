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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توسيع العمليات العسكرية.. نتنياهو يرفض طلبا دوليا لوقف إطلاق النار مع حماس

نتنياهو
نتنياهو

أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجلس الوزراء والحكومة المصغرة الأمنية، برفض طلب لوقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، طُلب من مجلس الوزراء الموافقة على خطط الهجوم للأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر لأسبوع على الأقل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحكومة الأمنية المصغرة قررت توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء إلى رفض العروض الدولية بوقف إطلاق النار.

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال قدم للحكومة المصغرة خيارات مختلفة للضربات المقبلة على غزة، بما في ذلك ضد شخصيات مختلفة.

وشنت المقاومة الفلسطينية، منذ قليل، هججومًا صاروخيًا بمناطق مختلفة بعسقلان ومدينة سديروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وتل أبيب، بعد أن هاجمت المقاومة الفلسطينية بصواريخها وسط الكيان المحتل ومدنه، وفق لما أوردته وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صواريخ من غزة سقطت وسط إسرائيل ، مشيرة إلى إن الصواريخ التي ضربت المدن الإسرائيلية أوقعت أضرارا في المباني.

وذكرت شبكة العربية، إنه نتيجة للهجوم من المقاومة، وقعت 3 إصابات في عسقلان جراء سقوط 130 صاروخا من غزة وإصابات خطيرة في سديروت.

بنيامين نتنياهو نتنياهو حماس الأوضاع في غزة اخبار غزة

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