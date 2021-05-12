فيروس كورونا يضرب الدماغ.. عضو اللجنة العليا للفيروسات: يحدث ضررا شديدا ودائما

أكدت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن فقدان حاستي الشم والتذوق لا يشترط أن يكون سببه الإصابة بـ فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وقالت "عضو اللجنة العليا للفيروسات" في تصريحات لـ "صدى البلد"، لا بد من دراسة أسباب فقدان حاستي الشم والتذوق بعناية، وعمل تحاليل لمعرفة السبب في ذلك؛ معقبة "قد يكون فقدان حاستي الشم والتذوق مرتبط بسبب آخر غير فيروس كورونا المستجد".

عمل فحوصات كورونا قبل الحكم

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات "يجب عمل الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الخبراء والمتخصصين في الأنف والأذن والحنجرة قبل الحكم بأن من فقد حاستي الشم والتذوق مصاب بـ كورونا".

تأثير كورونا على الدماغ

ولفتت عضو اللجنة العليا للفيروسات إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت عن تحورات كثيرة وأعراض مختلفة لـ فيروس كورونا، ولكن تلك الأعراض تحتاج إلى دراسات وبائية متخصصة لإثبات علاقتها بالمرض؛ مؤكدة أن الباحثين قلقون من أن يكون فقدان حاسة الشم مرتبط بفيروس كورونا، مما قد يكون علامة على أن الفيروس يسلك سبيله إلى الدماغ عن طريق الأنف، حيث يمكنه أن يُحدث ضررًا شديدًا ودائمًا.

واختتمت عضو اللجنة العليا للفيروسات "هناك مسار آخر محتمل عبر الخلايا العصبية الشمية التي تستشعر الروائح في الهواء وترسل هذه الإشارات إلى الدماغ"، معقبة "لا بد أن نربط الدراسات الوراثية بالدراسات الوبائية لتوزيع المرض والأعراض حتى نتمكن من معرفة السبب، فمنظمة الصحة العالمية لم تؤكد هذا الخبر".

ثلث مرضى كورونا يفقدون حسة الشم

أكدت عدة دراسات حديثة نشرتها الدورية الطبية "Internal Medicine"، أن ثلث مرضى فيروس كورونا فقط هم الذين يفقدون حسة الشم، وبالتالي فإن فقدان حاسة الشم يعود لكثير من الأسباب غير مرتبطة بكورونا.

أسباب فقدان حاسة الشم

وأوضحت عدة دراسات نشرها موقع "Health line" أن سبب فقدان حاسة الشم:

- تورم أو انسداد الأنف وهو ما يمنع الروائح من الوصول للجزء العلوي من الأنف

- التهاب الجيوب الانفية ونزلات البرد والتدخين والأنفلونزا

- الالتهاب الأنفي التحسسي

- الاحتفان المزمن الغير مرتبط بالحساسية

- تلف الأعصاب والدماغ، والغدة الدرقية

- تنازل العقاقير الطبية دون استشارة طبية او معرفة آثارها الجانبية

- التعرض للعلاج الإشعاعي

- مشاكل هرمونية