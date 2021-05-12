باطلاله محتشمه .. رانيا يوسف تهني متابعيها بعيد الفطر

نشرت الفنانه رانيا يوسف مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في مقطع الفيديو وهي ترتدي عبايه بيضاء ، وتسريحه شعر بسيطه بمناسبه العيد وعلقت علي الفيديو عيد سعيد عليكم جميعا ".

وتشارك رانيا يوسف في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.



وحول فكرة البطولة الثنائية التي تجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد، أوضح أحمد خالد موسى أن هذه التجربة شكلت حافزاً له كي يقدمهما بطريقة مختلفة عن الصورة التي اعتاد عليهما فيها الجمهور.