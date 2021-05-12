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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عيد الفطر .. رسالة عاجلة من بشار الأسد للقوات المسلحة السورية وقياداتها

بشار الاسد
بشار الاسد

ارسل الرئيس السوري الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة – بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد إلى رجال قواتنا المسلحة الشجعان ، ضباطاً وصف ضباط، وأفراداً وعاملين مدنيين بأحر التهاني القلبية.

‏وتمني الأسد في رسالته  لهم وعائلاتهم  ، ولجميع أبناء الوطن دوام الصحة والخير والتوفيق، سائلاً العزيز القدير أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته ،وأن يشفي جرحانا الأبطال ويمن على وطننا الحبيب سورية بالأمن و الاستقرار, وأن يعيد هذه المناسبة على شعبنا الأبي، وجيشنا الباسل بالخير والبركة،

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كما أعرب عن اماله في رسالته  ‏بالنصر الناجز على الإرهاب وداعميه، حتي تستعيد سورية كل شبر من أراضيها، وتبقى شامخة قوية في وجه كل من يريد النيل من أمنها واستقرارها.

وكانت السلطات في سوريا، أمس  الثلاثاء، أعلنت عن  غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت رئاسة الوزراء السورية، إن الجهات العامة قررت تعطيل العمل اعتبارا من الخميس وحتى يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد الفطر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات واليمن كذلك، أن غدًا الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان وإن بعد غد الخميس هو أول أيام شوال وعيد الفطر.

كما قالت دولتا ماليزيا وإندونيسا إن رؤية هلال شوال تعذرت، في مواقع رصد كثيرة، وعليه تقرر إن يكون رمضان 30 يومًا وإن يكون الخميس هو أول أيام العيد.

بشار الأسد سوريا عيد الفطر القوات المسلحة الرئيس السوري

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