بعد مباراة القمة .. الجمهور يعقب على أداء الأهلي والزمالك وفرض الغرامات.. فيديو

فرضت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، غرامات مالية بعد أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وكان قدرها 140 ألف جنيه على النادي الأهلي، بينما تم فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه على نادي الزمالك، وايقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.



ورصدت عدسة صدى البلد، آراء جماهير كرة القدم المصرية حول أداء الفريقين بالدوري الممتاز، وتوقعاتهم لحسم البطولة، ورأيهم بالغرامات المالية التي تم فرضها على الفريقين.



في البداية، ذكر هشام مكرم أن أداء الفريقين كان متوسطا، ولم تكن قمة كروية قوية كما توقع، والنتيجة عادلة بالنسبة للأداء وإهدار الفرص، ويتوقع أن يفوز الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، وعن الغرامات والايقاف يؤيد قرارات اتحاد الكرة للحد من التعصب الكروي.



وتابع أكرم نادر، أن الأهلي كان أفضل خلال المباراة، وأهدر اللاعب حسين الشحات فرصا كثيرة، وكان يتمنى الفوز، ويتوقع فوز الأهلي بالبطولة، ويرى أن الغرامات جاءت تعقيباً على السلوك السيئ من قبل اللاعبين الكبار.



وأضاف مروان أحمد، أن الأهلي أداؤه مؤخرا أقل من المعتاد، وكذلك نادي الزمالك، وكان التعادل بينهما هو نتيجة متوقعة، وأوضح أن تغييرات المدير الفني موسيماني لم تكن صائبة بالنسبة له، ولكنه يتمنى أن يفوز الأهلي بالدوري في النهاية كما اعتدنا منه.



واختتم أشرف على، أن المباراة كان ينقصها التركيز وكان يتوقع أن يحقق الأهلي الفوز، وأشاد بأداء الشناوي وتصديه لهجمات كثيرة مؤكدة، ويتمنى أن يتغاضى اللاعبون الكبار عن إساءة الجمهور، حتى لا يتم نشر الفتن والتعصب على نطاق أوسع.

