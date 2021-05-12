دا كان اقتراحي| إيناس الدغيدي تعلن مفاجأة عن "شيخ الحارة".. فيديو

كشفت إيناس الدغيدي مقدمة برنامج " شيخ الحارة " المقدم علي قناه "القاهرة والناس " عن دوافعها لتقديم هذا البرنامج في موسمه الثاني قائلة " اقترحت علي إدارة القناة أن تقوم بجلب مذيع جديد كل موسم لتقديم البرنامج ولكنهم رفضوا بسبب نجاح البرنامج وقالي لي إننا لا نريد أن نخسر البرنامج " .

وأضافت إيناس الدغيدي ، أنني لم افضل فكرة الهجوم علي الضيوف ولكن هذا الهجوم والاختلاف في هذا الموسم جعلني مختلفة في تقديم حلقاته حيث إنني كنت اهدأ في الأسئلة علي الضيوف هذا العام .

وأوضحت إيناس الدغيدي ، جميع الفنانين الذين يأتون إلي برنامج " شيخ الحارة " أصدقائي ولا أريد أن اخسرهم وهذا ما جعلني أقلل القسوة في الأسئلة هذا الموسم لافتة إنني لا افضح أسرار أي احد وأجامل الضيوف أحيانا حتي لا يظهرون بمظهر لا يليق بهم .



