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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة عيد الفطر.. برقية تهنئة من الرئيس اليمني إلى السيسي

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس اليمني

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، هنأه فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وأشاد الرئيس اليمني في برقيته، بموقف مصر العروبي الداعم لأمن ووحدة واستقرار اليمن في كل المنعطفات التاريخية.

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وأكد أن تلك المواقف الاصيلة لمصر قيادة وحكومة وشعبا بجانب اليمن وشعبه ستظل خالدة في أذهان الأجيال المتعاقبة مدى الدهر.

 

وأشار الرئيس اليمني، الى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 

وأعرب عن خالص التهاني وأطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة الدينية العظيمة. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مصر التقدم والازدهار.

 

وتمنى أن تعود هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين وقد تحقق لهما كل ما يصبون اليه من مجد ورفعة وتطور وازدهار.

 

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الفطر المبارك مصر اليمن

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