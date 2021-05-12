العاهل السعودي يتلقى رسائل تهنئة من الرئيس السيسي وزعماء دول بـ عيد الفطر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وتبادل خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والازدهار.

و تلقى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، هنأ دولته فيه خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الفطر المبارك.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره له، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.