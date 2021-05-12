نجل شعبان عبد الرحيم: كان نفسي أطلع ظابط شرطة في قسم الهرم

كشف عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، حلمه؛ حال فشله في الغناء.

وأضاف عصام شعبان عبد الرحيم، في حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج “خط أحمر” المذاع على قناة “الحدث اليوم”،: "كنت أتمنى أن أكون ضابط شرطة بقسم الهرم؛ لأنها منطقتي، وكل الناس بيحبوني وبيحترموني، وبيتحرموا والدي، كل ما حد يقابلني يقولي الله يرحم أبوك كان جدع معانا".

وأوضح عصام شعبان عبد الرحيم،: "هناك بعض الأشخاص هاجموا والده وتعدوا حدودهم معه بعد وفاته، لافتا إلى أن كرامته خط أحمر، وكل ما يسيء له؛ لن يسمح بتداوله في وسائل الإعلام المختلفة، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي".

واختتم عصام شعبان عبد الرحيم، حديثه: “عشت طفولتي وأنا كبير؛ بسبب الظروف الأسرية والاجتماعية الصعبة التي كانت محيطة بالأسرة آنذاك”، مستطردا: "كان نفسي أعيش طفولتي زي بقية الأطفال وأتنطط".