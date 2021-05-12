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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل شعبان عبد الرحيم ينهمر في البكاء على الهواء

عصام شعبان عبد الرحيم
عصام شعبان عبد الرحيم

انهمر عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، في البكاء على الهواء عند رؤيته لصورة والده الراحل وتذكر العديد من المواقف التي جمعتهما في الحياة.

 

وقال عصام شعبان عبد الرحيم  خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،:" أنا ووالدي كنا صحاب ودايما ما كان يصطحبني معه في جميع الحفلات والندوات وعلاقتنا كانت قوية جدا ورحيله كان صدمة كبيرة لي".

 

وتابع عصام شعبان عبد الرحيم، :"هناك بعض الأشخاص هاجموا والدي وتعدوا حدودهم معه بعد وفاته".

 

وتابع: عشت طفولتي وأنا كبير بسبب الظروف الأسرية والاجتماعية الصعبة التي كانت محيطة بالأسرة آنذاك "كان نفسي أعيش طفولتي زي بقية الأطفال واتنطط".

 

شعبان عبد الرحيم عصام شعبان عبد الرحيم محمد موسى خط احمر اخبار التوك شو

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