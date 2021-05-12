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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات الجوية من مطار كولتسوفو بروسيا 

وصول رحلة رويال فلايت
وصول رحلة رويال فلايت إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أولى الرحلات الجوية القادمة من مطار كولتسوفو الدولي، قادمة من مدينة يكاترينبورج الروسية على متنها 235 راكبا، وذلك بعد فترة انقطاع لعدة سنوات من تشغيل المطارات الروسية المختلفة رحلات إلى القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل مساء اليوم، أولى الرحلات من مطار كولتسوفو الدولي بروسيا والتي تحمل رقم 291‪ وتسيرها خطوط طيران رويال فلايت الروسية، الذي تشغل أيضا أولى رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد فترة انقطاع منذ حادث الطائرة الروسية فوق سيناء في أواخر عام 2015.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول الركاب القادمين على متن رحلة رويال فلايت الروسية من مبنى الركاب رقم 2 والمخصص للرحلات الروسية، فضلا عن أنه تم استقبال الرحلة ببرتوكول رش المياه على جسم الطائرة فور هبوطها في مطار القاهرة، كما هو متعارف بالنسبة لتشغيل واستقبال أول رحلة جوية.

وحرصت فرق العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي، علي استقبال ركاب الرحلة الروسية، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بهم، والترحيب بهم في أول وصول إلى القاهرة بعد غياب أكثر من 5 سنوات.

َويشهد التشغيل الروسي إلى مطار القاهرة الدولي، منذ الشهرين الماضيين، زيادة في عدد الرحلات التي تسيرها شركات الطيران الروسية إلى مصر، في الوقت الذي اتفق فيه الرئيسان المصرى والروسي على استئناف الطيران بشكل كامل بين البلدين بما فيهما المنتجعات المصرية ومطاري شرم الشيخ والغردقة، الذي علق إليهما التشغيل الروسي منذ حادث الطائرة المنكوبة في عام 2015.

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