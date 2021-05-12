أولمبياكوس "كوكا" يحتفل بالدوري اليوناني بفوز 1-0 على باوك "وردة"

فاز فريق أولمبياكوس على ضيفه باوك بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 35 لبطولة الدوري اليوناني.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب ماسوروس في الدقيقة 32، ليحقق نقاط المباراة الثلاث لفريقه أولمبياكوس.

ولعب محترفنا المصري أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس كبديل منذ الدقيقة 77، فيما شارك عمرو وردة كأساسي مع باوك، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 7، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد أولمبياكوس للنقطة 87 في صدارة جدول ترتيب الدوري اليوناني فيما توقف رصيد باوك عند 64 نقطة في المركز الثاني.

وعقب المباراة، احتفل كوكا رفقة زملائه بالتتويج ببطولة الدوري اليوناني، والذي حسموه قبل عدة جولات.

