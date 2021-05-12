عصام شعبان عبد الرحيم يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده

كشف عصام شعبان عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، تفاصيل حفلة والده في السعودية، والتي كان مريضا فيها، وغنى خلالها على كرسي متحرك.

وقال عصام شعبان عبدالرحيم خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، :" حين طلب من "شعبولا" الغناء في السعودية رفض بدعوى مرضه، فأخبره المسئول عن الحفلة أنهم يتولون نقله من أمام سريره بالكرسي المتحرك وحتى مكان الحفلة في السعودية ثم العودة إلى مصر مرة أخرى، وقد توفى بعد عودته".

وأضاف عصام شعبان عبدالرحيم، أنه والده هاتفه قبل وفاته ليخبره بفرحته بأصداء حفلة السعودية، والتي تحدث عنها الإعلاميين في مصر مثل أحمد موسى ووائل الإبراشي وغيرهما، ثم أعطاه وأحفاده أموالا بكثرة بخلاف العادة.

وتابع عصام عبدالرحيم، أن حضور عمرو موسى عزاء والده الراحل شعبان عبدالرحيم، كان شرفا كبيرا له ولأسرته كلها، موضحا أنه قال خلال عزاء والده "أنه فرح" وليس عزاء.