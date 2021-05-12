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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتفرضت عليا| إيناس الدغيدي تكشف عن تقييمها لنفسها بـ "شيخ الحارة"

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

كشفت  إيناس الدغيدي  مقدمة برنامج " شيخ الحارة " المقدم علي قناه "القاهرة والناس " عن دوافعها لتقديم هذا البرنامج  في موسمه الثاني قائلة " اقترحت علي إدارة القناة أن تقوم بجلب مذيع جديد كل موسم لتقديم البرنامج ولكنهم رفضوا بسبب نجاح البرنامج وقالي لي إننا لا نريد أن نخسر البرنامج".


وأضافت إيناس الدغيدي، إنني أحببت بعض الحلقات ومنها حلقة هاني شاكر وبوسي شلبي والهام شاهين وإيهاب توفيق وهالة صدقي مؤكدة إنني لا استمتع بالحلقة وانا اقدمها ولكنني استمتع بها عندما اشاهدها مثل الجمهور .


وأشارت إلي أن هناك حلقات في برنامج " شيخ الحارة " فرضت عليّ ومن اصعب الحلقات التي مرت علي حلقة الفنان هاني شاكر وكنت أتمني استضافة الفنان عمرو دياب وهناك حلقات لم تعجبني وهناك الكثير من التعليقات لا تعجبني .


وأوضحت  إيناس الدغيدي  ، أن جميع الفنانين الذين يأتون إلي برنامج " شيخ الحارة " أصدقائي ولا أريد أن اخسرهم  وهذا ما جعلني أقلل القسوة في الأسئلة هذا الموسم لافتة إنني لا افضح أسرار أي احد وأجامل الضيوف أحيانا حتي لا يظهرون بمظهر لا يليق بهم .

 

وأكدت  إيناس الدغيدي ، أن تقييمي لنفسي هذا الموسم 6 من 10 والضيوف يمتنعون عن الحضور إلي البرنامج بسبب جرأة الأسئلة فقط ومن يقدم برنامج "شيخ الحارة " مستقبليا يجب إلا يكون مذيعا.

الفنان عمرو دياب الفنان هاني شاكر بوسي شلبي إلهام شاهين شيخ الحارة ايهاب توفيق ايناس الدغيدى التوك شو

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