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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكيم ينشر كواليس تسجيل اغنية ليلة العيد.. فيديو

حكيم
حكيم

نشر الفنان حكيم مقطع فيديو من كواليس كليب أغنيته الجديدة “الليلة العيد” وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام. 

 

وعلق حكيم على الفيديو، قائلا : "الليلة عيد والفرحة زايده فيها حبه.. اسمعوا اغنية العيد الليلة عيد على اليوتيوب دلوقتى".

 

 

وطرح حكيم “برومو” أحدث أغانيه “الليلة عيد” عبر حسابه على “إنستجرام”، وهي أغنية خاصة بالعيد.

 

ويسعى حكيم، لتكون الأغنية تراثية، تحقق نجاحا ضخما، مثلما حققت أغنية “رمضان كريم” بكلماتها المبهجة.

 

وقرر حكيم، أن يعايد على جمهوره، بإطلاق أغنية “الليلة عيد”، واختارها بعناية شديدة؛ لتكون أغنية تراثية تعيش في وجدان الجمهور العربي بمختلف أعماره.

 

وتأتي الأغنية، في إطار خطة حكيم لتقديم أغاني “سنجل” متنوعة في الفترة القادمة، خاصة أنه يجهز العديد من المفاجآت خلال موسم الصيف.

 

حكيم يدعم الفلسطينيين 

وحرص المطرب الشعبي حكيم، على دعم الأشقاء الفلسطينيين وأهالي حى الشيخ جراح ضد الإرهاب الإسرائيلي بطردهم من منزلهم واقتاح المسجد الأقصى وطرد المصليين.
 

ونشر حكيم عبر حسابه بإنستجرام صورة للدولة الفلسطينية وعلق عليها قائلا " ‬‏‪Support #AlAqsa #Gaza #SheikhJarrah #فلسطين #مصر  #الوطن_العربي ".
 

حكيم يدعم الأشقاء بفلسطين ضد الإرهاب الصهيوني

حكيم يهنئ الشعب العربي بعيد الفطر بأغنية الليلة عيد.. فيديو

 

كانت وزارة الصحة بغزة أعلنت عن ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة لـ24 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 103 إصابات.

 

وقالت الصحة إن ارتفاع أعداد الإصابات جاء بعد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين بمنطقة السوسي بمخيم الشاطيء غرب غزة.

 

وتستمر الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة بشكل مكثف منذ ساعات الفجر .

 

وبحسب وكالة معا الفلسطينية فان طائرات الاحتلال قصفت أرضا زراعية شمال قطاع غزة وموقعا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي غرب غزة والذي يتم قصفه للمرة الخامسة.

 

ونجت مجموعة من المقاومين من قصف اسرائيلية استهدفهم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

ونعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات أبناءها طلاب مدرسة أسامة بن زيد الثانوية بمديرية تعليم شمال غزة والذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني الغاشم المستمر على قطاع غزة الحبيب، والشهداء.

 

وحملت الوزارة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استهداف واستشهاد الأطفال والطلبة.

 

ودعت دول العالم والمؤسسات الدولية إلى إدانة واستنكار ووقف جرائم الاحتلال التي تستهدف طلبة المدارس.

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