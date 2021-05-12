بإطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة ولافته تكشف عن جمالها وأناقتها.

وظهرت الفنانة حنان مطاوع؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية عباية باللون البنى الفاتح وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة ولفتت الانظار.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

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