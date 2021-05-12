البحرين.. مرسوم ملكي عاجل بمناسبة عيد الفطر

اصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 203 نزيلا من المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية؛. فإن العفو والإفراج، يأتي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد وذلك جرياً على عادته الكريمة، وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب العاهل البحريني عن خالص تمنياته لمصر، قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من جانبه أعرب الرئيس عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.