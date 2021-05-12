تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي قبل المواجهة المرتقبة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه إنبي بعد غد “الجمعة” ضمن مُواجهات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري المُمتاز على استاد القاهرة الدولي.

ويرصد لكم موقع صدى البلد الإخباري تاريخ مواجهات الفريقين :

تواجه الفريقان من قبل في 32 مُباراة، إستطاع الزمالك تحقيق الفوز في 17 لقاء، بينما فاز إنبي في 5 مُباريات، وخيم التعادل بينهم في 10 مواجهات.

ونجح الفارس الأبيض في تسجيل 42 هدفا في شباك إنبي، بينما إستقبلت شباكه 24 هدفا.

يُذكر أن نادي الزمالك قد خاض هذا الموسم 21 لقاء، إستطاع خلالهم تحقيق الفوز في 13 لقاء، وتعادل في 6 مُباريات، وهُزم في مُبارتين.

جدير بالذكر أن الفارس الأبيض يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نُقطة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 28 نُقطة.