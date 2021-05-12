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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل نسل الأغراب الحلقة الأخيرة .. عساف الغريب يشنق العمدة حسيب

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل" نسل الأغراب "قتل عساف الغريب للعمده حسيب .
حيث ذهب له وأخبره ان دوره قد أتى بالتخلص منه حيث قام بشنقه .

وذهب عساف الغريب أيضا  إلى بكري وتعارك معه حتي قتله هو ووالده وسط فرحه عارمة من الغجر .

كما ذهبت جليلة إلى غفران الغريب لكي تقتله؛ حيث أعترف لها أنه قتل اخوها علي الغريب وابنها حمزة بالإضافة إلى والدها منذ اكثر من ٢٠ عاما .. وبينام كانت جليلة تطلق النار على غفران تنقذه امه .

وأرسل غفران الغريب جثة حمزة إلى والده عساف الغريب .

بعد ذلك يقوم غفران بقتل على
الغريب ؛ حيث أطلق عليه الرصاص ليقع أرضا .

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مسلسل نسل الأغراب الحلقة الأخيرة.. غفران يقتل علي الغريب

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مسلسل نسل الأغراب الحلقة الأخيرة .. عساف يقتل بكرى وجليله تحاول قتل غفران

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

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