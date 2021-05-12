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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لويس سواريز يقود أتلتيكو مدريد أمام سوسيداد في الليجا

صدى البلد

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد، عن التشكيل الأساسي لفريقه لملاقاة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

في حراسة المرمي: يان أوبلاك

خط الدفاع: كيران تريبيير - ستيفان سافيتش - فيليبي - ماريو هيرموسو

خط الوسط: ماركوس يورينتي - كوكي - ساؤول نيجيز - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: أنخيل كوريا - لويس سواريز

ويحتل أتلتيكو مدريد قبل انطلاق المباراة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 56 نقطة.

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