نجل شعبان عبدالرحيم: إسلام خليل صوته وحش ومعندوش إحساس

هاجم عصام شعبان عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، المؤلف إسلام خليل، قائلا : "لا صوته حلو ولا بيعرف يغني ولا له في الغناء، ولا عنده إحساس في الغناء، وحينما سألته "هتغني إزاي"، أجاب بـ"يعني حمو بيكا وحنجرة وكزبرة أحسن مني".

وروى عصام شعبان عبدالرحيم خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل بداية عمل "شعبولا" مع إسلام خليل، قائلا: " محل والدي كان مخصص لكي الملابس ثم غير نشاطه لبيع شرائط الكاسيت، وكان يستقبل الشعراء والمؤلفين فيه لكي يستمع لقصائدهم أو يشتريها منهم، كان من بينهم إسلام خليل، وحينها كان يؤلف أغاني جيدة".

وتابع عصام شعبان: "اترجيت أبويا لمدة أسبوع وبوست إيده عشان يوافق يقابل إسلام خليل، لحد ما وافق وخلاه يكتبله أغنية اسمها صادق يا خيشة"، ومن هنا بدأ التعاون بينهما حتى وفاته.

وفي سياق آخر، قال عصام شعبان، إنه حين طلب من "شعبولا" الغناء في السعودية رفض بدعوى مرضه، فأخبره المسئول عن الحفلة أنهم سوف يتولون نقله من أمام سريره بالكرسي المتحرك وحتى مكان الحفلة في السعودية ثم العودة إلى مصر مرة أخرى، وقد توفى بعد عودته.



