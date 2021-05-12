بعد رفض شعبي| دولة عربية تتخذ قرارات عاجلة بسبب كورونا

أصدرت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء قرارا عاجلا يقضي بتقليص ساعات حظر التجول الليلي الذي تم اقراره مؤخرا للتصدي لجائحة كورونا، ولاقى رفضا شعبيا في البلاد.

وبحسب روسيا اليوم؛ فإن هذا الاجراء يأتي ضمن إجراءات جديدة سيتم اعتمادها في البلاد للحد من انتشار الوباء اعتبارا من يوم الاثنين 17 مايو، وإلى 6 يونيو المقبل.

وبدورها؛ قالت الناطقة باسم الحكومة التونسية حسناء بن سليمان، إنه سيتم تعديل موعد بدء حظر التجول الجزئي من الساعة العاشرة مساء ولغاية الخامسة صباحا، بعد أن كان من السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا.

وافادت بن سليمان أنه سيتم استئناف الدروس بالمدارس والمعاهد وفق نظام الأفواج، واستئناف الدروس وكل الأنشطة بالجامعات بنظام الحضور المندمج مع فتح المبيتات.

واوضحت أنه سيتم تطبيق كل البروتوكولات الصحية بدور العبادة والمنشآت التجارية.

أما بشأن المقاهي والمطاعم، فقد أفادت بأنه سيتم تحديد طاقة الاستيعاب بـ 30% في الفضاءات المغلقة و50% بالفضاءات المفتوحة.

وذكرت الناطقة باسم الحكومة أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الإجباري للوافدين من الخارج وتطبيق قرار الحجر الصحي الشامل بكل المناطق ذات مستوى خطر ومرتفع جدا وظهور سلالات متحورة خطيرة.

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أعلن الجمعة الماضية فرض إغلاق صحي شامل 7 أيام من 9 إلى 16 مايو الجاري للحد من تفشي فيروس كورونا.