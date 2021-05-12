نهاية مخيبة|نجيب ساويرس يوجه انتقادا لاذعًا لـ مسلسل موسى على تويتر

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على مسلسل “ موسى” حيث أشاد بـ التمثيل والسيناريو وانتقد قصة المسلسل ووصفها بالضعف وبأن نهايته مخيبة.

ونشر ساويرس تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر وكتب “ مسلسل موسي : تمثيل عظيم - سيناريو متقن - لكن قصة ركيكة و نهاية مخيبة ”.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.