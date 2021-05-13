عصام شعبان عبدالرحيم: حضور عمرو موسى عزاء والدي "شرف"

قال عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، إن والده قدم آخر حفلاته في السعودية وكان يعاني من أمراض كثيرة، مضيفا: "كان في قمة التعب لدرجة إنه غنى هو جالس على كرسي".

وأضاف عصام شعبان عبد الرحيم خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، :" وجود الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى في عزاء والدي شرف كبير وقيمة لا تقدر بثمن".

وأعرب نجل شعبان عبد الرحيم، عن خالص شكره وتقديره لمواساته أيضا في وفاة والدته، لافتا أن عمرو موسي كان يبكي على رحيل والدي.

وتابع عصام شعبان عبد الرحيم، “عزاء والدي كان يعد حفلة أو فرح كنت أتمني والدي أن يحضرها ليرى كم الحب الذي جمعه في قلوب الجماهير الذي عشقته ببساطته وطيبته”.