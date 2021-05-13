"وريد التنين".. شاهد | أزهار البوهينيا والازاليا الأرجوانية شمال غرب الصين

عرضت قناه روسيا اليوم فيديو لحدائق الغابات الوطنية في جبال تشينلينج شمال غرب الصين وهي عبارة عن مساحات شاسعة وقمم شاهقة تنتشر فيها ازهار "البوهينيا والازاليا الارجوانية" .

واضاف الفيديو أن جبال تشينيلنج لقبت بـ"وريد التنين" لأهميتها الجغرافية والبيولوجية بالإضافة إلي انها الموطن الشمالي للباندا البرية العملاقة .

وأوضح الفيديو أن أزهار "البوهينيا والازاليا الارجوانية" تملأ جبال تشينلينج شمال غرب الصين وتظهر الجبال بمظهر جمالي فائق الخيال بسبب انتشار كميات كبيرة عليها من أزهار "البوهينيا والازاليا الارجوانية".