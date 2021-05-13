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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. كيف تضامن محمد رمضان مع فلسطين؟

صدى البلد

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرح أحدث كليباته على قناته الرسمية على موقع اليوتيوب والتي تحمل اسم فيرساتشي ونوه محمد رمضان عن ذلك من خلال صفحتة الشخصية على موقع فيسبوك.

 

أرباح كليب فيرساتسي بيبي

قرر رمضان أن يتضامن ماديا إلى الهلال الأحمر الفلسطيني وذلك عن طريق التبرع بأرباح الفيديو الجديد.

 

ويذكر أن قطاع غزة شهد الأيام الماضية ارتفاع القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس  ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين وقتلى الاحتلال والمصابين في أعنف قصف متبادل بين الجانبين منذ سنوات وذلك بعد أن أجبرت قوات الاحتلال المواطنين بالمنطقة على التهجير القسري في منطقة حي الشيخ جراح مما دعا الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى إطلاق صواريخ على تل أبيب لترد الأخرى بغارات جوية قوية أدى إلى إصابة ووفاة الآلاف.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تضامن محمد رمضان مع فلسطين من خلال الفيديوجراف التالي.

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