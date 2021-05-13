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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل شعبان عبد الرحيم يكشف حقيقة تعاونه فنيا مع إسلام خليل مرة أخرى

عصام شعبان عبد الرحيم
عصام شعبان عبد الرحيم

قال عصام شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، إنه لن يتعاون فنيا مع المؤلف إسلام خليل مرة أخرى،  حتى لو اتصافت النفوس".

 

وأضاف عصام شعبان عبدالرحيم خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أنه تعاون مع إسلام خليل في بدايته الفنية، مضيفا:" قدما سويا أغاني كثيرة وفيلم "شرم برم" مع رأفت الميهي، ولحن خلالها أغاني الفيلم كاملة وغناها، ومع ذلك لن يعمل معه مرة أخرى".

 

وتابع: أن أول لقاء جمع بين "شعبولا" والمؤلف إسلام خليل، كان في محل والده الذي كان مخصص لـ كي الملابس وغير نشاطه لبيع شرائط الكاسيت، وكان يستقبل الشعراء والمؤلفين فيه لكي يستمع لقصائدهم أو يشتريها منهم، كان من بينهم إسلام خليل، وحينها كان يؤلف أغاني جيدة".

 

وقال عصام شعبان، إن "إسلام خليل لا صوته حلو ولا بيعرف يغني ولا له في الغنا، ولا عنده إحساس في الغنا"، مضيفا: "اترجيب أبويا لمدة أسبوع وبوست إيده عشان يوافق يقابل إسلام خليل، لحد ما وافق وخلاه يكتبله أغنية اسمها صادق يا خيشة".

شعبان عبد الرحيم شعبان عبدالرحيم إسلام خليل عصام شعبان عبدالرحيم خط احمر محمد موسى

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