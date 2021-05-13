أخبار التوك شو.. هدايا الرئيس السيسى في عيد الفطر لأسر شهداء الجيش والشرطة.. الأوقاف تكشف ضوابط صلاة العيد.. مصطفى بكري يدعم الشعب الفلسطيني ويدين الهجوم الإسرائيلي

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة و المتنوعة والتي ترتبط بالمواطنين واستعرضت إجابات المسئولين عليها نعرض لكم أبرزها :

هدايا الرئيس السيسى فى عيد الفطر لأسر شهداء الجيش والشرطة..فيديو



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء هدايا عيد الفطر المبارك لأسر الشهداء من الجيش والشرطة تأكيدا على دور أبائهم وأزواجهم في التضحية بحياتهم فداء للوطن

من جانبهم عبرت أسر الشهداء عن عميق امتنانها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية التى لاتنسى أبدا أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه

الخطبة 10 دقائق.. الأوقاف تكشف ضوابط صلاة العيد.. وتحذر من كورونا

كشف الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، آخر ضوابط الوزارة لصلاة عيد الفطر المبارك.



وأضاف حسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا مجال لإقامة صلاة العيد في أية ساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المجتمع كله، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ومدة الخطبة عن 10 دقائق.

سنبقى شوكة في عيونكم.. الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة نارية لإسرائيل وأمريكا.. فيديو

وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس “أبو مازن”، رسالة، لكل من، أمريكا وإسرائيل، قائلا: “لقد طفح الكيل، ارحلوا عنا، وحلوا عن صدورنا، فسنبقى شوكة في عيونكم، ولن نغادر وطننا وبلادنا، أنهوا احتلالكم لبلادنا اليوم وليس غدا”.



وأضاف “أبو مازن”، خلال كلمته للشعب الفلسطيني، والتي بثها التليفزيون الفلسطيني، إننا لم نرتكب جريمة 1948، ولا جريمة 1967، مشيرا إلى أن إسرائيل تشن حربا على الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة

في تغريدة| مصطفى بكري يدعم الشعب الفلسطيني ويدين الهجوم الإسرائيلي

دعم مصطفى بكري الشعب الفلسطيني بتغريدة نشرها من خلال حسابه الشخصي بمقع التواصل الإجتماعي “تويتر"، كتب من خلالها:"حيفا تنتفض، كل فلسطين تنتفض، الشعب الفلسطيني علي قلب رجل واحد، إستمرار الإنتفاضه سيدفع الكثير من الصهاينة إلي الهرب خارج البلاد، هذا هو الفرق بين المغتصبين وأصحاب الأرض الحقيقيين".

وفي سياق أخر أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، عن إجراء مباحثات مع السفير المصري لدى بريطانيا طارق عادل حول الأوضاع في فلسطين.



الطب الوقائي: 2.8 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا



كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد مراكز تقديم لقاح فيروس كورونا إلى 350 مركزا بخلاف مراكز أرض المعارض.



وأضاف عيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن 1.7 مليون جرعة من لقاح كورونا استرازينيكا نصل مصر الليلة وهذا الأمر أعلنت عنه وزارة الصحة أيضا.

شوقي علام: الصدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى ..فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته تكون مدونة ومسطرة ولن يهرب منها أبدًا أمام الله.

وأضاف “علام”، أثناء لقائه ببرنامج “كتب عليكم الصيام” المذاع على فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي حمدي رزق، أن الصدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى



المدير الإقليمي لـ تذكرتي: المنظومة ليست تنظيمية فحسب بل تأمينية .. فيديو

قال خالد عزيز، المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتي، إن تجربة نظام تذكرتى ناجحة، مضيفا أنهم قابلوا تحديات كبيرة لتنفيذ المشروع فى وقت قليل.

أضاف عزيز خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" الآن "المذاع على قناة "اكسترا نيوز" ، أن تلك المنظومة استغرقت ٤٧ يومآ و تم عملها بأيدي شباب مصريين وهى قريبة من منظومة تم عملها من قبل فى روسيا أثناء مباريات كأس العالم و استغرق تنفيذها سنة و نصف ،مشيرا إلى أن هذه المنظومة ليست فقط لاستخراج رقم او كود للمشجع فقط و إنما هى نظام كبير به ربط مع أجهزة الدولة و منها الأحوال المدنية و الشركة المصرية للاتصالات للكشف عن الأسماء.

موافي يكشف حقيقة إفطار النبي في نهار رمضان بسبب السفر.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني إن النبي صلى الله عليه وسلم ، سافر في نهار رمضان من مكة إلى المدينة وكان الجو شديد الحرارة واستظل تحت شجرة وشرب كوبا من الماء وفي رواية “كوبا من اللبن”.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” أن سيدنا عمر بن الخطاب ذهب إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هناك 5 من الصحابة استكملوا صيامهم ولم يفطروا فقال له النبي “هم من العصاة”

دا كان اقتراحي| إيناس الدغيدي تعلن مفاجأة عن "شيخ الحارة".. فيديو

كشفت إيناس الدغيدي مقدمة برنامج " شيخ الحارة " المقدم علي قناه "القاهرة والناس " عن دوافعها لتقديم هذا البرنامج في موسمه الثاني قائلة " اقترحت علي إدارة القناة أن تقوم بجلب مذيع جديد كل موسم لتقديم البرنامج ولكنهم رفضوا بسبب نجاح البرنامج وقالي لي إننا لا نريد أن نخسر البرنامج " .

وأضافت إيناس الدغيدي ، أنني لم افضل فكرة الهجوم علي الضيوف ولكن هذا الهجوم والاختلاف في هذا الموسم جعلني مختلفة في تقديم حلقاته حيث إنني كنت اهدأ في الأسئلة علي الضيوف هذا العام .



نجل شعبان عبد الرحيم: كرامتي خط أحمر.. ومراتي صندوقي الأسود

قال عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، إن كرامة الإنسان خط أحمر في حياته، مضيفا:" كل ما يسيء لي لن أسمح بتداوله في وسائل الإعلام المختلفة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف عصام شعبان عبد الرحيم في حواره مع الإعلامي محمد موسى في برنامج “ خط احمر ” المذاع على قناة “ الحدث اليوم ”، :" هناك بعض الاشخاص هاجموا والده وتعدوا حدودهم معه بعد وفاته".





