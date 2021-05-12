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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برغم الجرح النازف.. محمد عساف : أتمنى من الله يسلم أبناء شعبنا

محمد عساف
محمد عساف

نشر الفنان محمد عساف تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ فيه الأمة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك. 

 

وقال محمد عساف : “برغم الجرح النازف في غزة العزة و برغم الاعتداء علي  قدسنا، وبعظمة جبال الضفة وشموخ أهلنا في اللد وصمود أهل الشيخ جراح،  أبعث لكم بتهاني عيد الفطر  وأتمنى من الله يسلم أبناء شعبنا ويحفظهم من هذا العدوان الغاشم”. 

محمد عساف يتضامن مع الشعب العراقى 

وقدم الفنان محمد عساف واجب العزاء إلى الشعب العراقي بعد حادثة حريق مستشفى “ابن الخطيب”.

 

وكتب محمد عساف تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “كم تدمي القلب هذه الأخبار.. أقدم أحّر التعازي للشعب العراقي الحبيب في حادثة #مستشفى_ابن_الخطيب.. رحم الله الشهداء وأنزل الصبر والسلوان على قلوب أحبائهم. #العراق #فلسطين”.

 

وتلقى محمد عساف عددا من التعليقات التي تقدم أيضًا واجب التعازى للشعب العراقى فى ضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب.

 

وكان  رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قرر، الأحد، إيقاف وزير الصحة حسن التميمي عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية حريق مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد.

 

وأوضحت الوكالة العراقية للأنباء (نينا) أن الكاظمي ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى "ابن الخطيب"، وقرر إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب "عضو مراقب"، لتحديد المقصرين ومحاسبتهم.

 

كما قرر إحالة كل من محافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة إلى التحقيق، على أن يتم التحقيق خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء.

محمد عساف يعزي أسر ضحايا مستشفى "ابن الخطيب" في العراق

كما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاحد، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من منتسبي المستشفى، إلى حين إكمال تحقيقات الحريق الذي اندلع في المستشفى المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا "كوفيد-19".

 

وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الإجراءات القانونية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء ".

 

وأضاف البيان أن المحكمة قررت "وقف مدير المستشفى الى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة"، موضحة أن القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة إجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادث.

 

واندلع حريق بمستشفى "ابن الخطيب" الذي خصصته السلطات العراقية لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي "كورونا"؛ ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

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